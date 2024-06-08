Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? All Star'da finalistler kim oldu?
Survivor All Star'da finale geri sayım başladı. Yaklaşık 30 kişinin başladığı sezonda artık 6 kişi kalan yarışmacılar dokunulmazlığın sahibi olmak için kıyasıya rekabet etti. Gerçekleşen düelloların ardından ise bir isim dokunulmaz oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? All Star'da finalistler kim oldu?
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'da final heyecanı başladı. Nefeslerin tutulduğu Survivor All Star dokunulmazlık oyununda son altıya kalan isimlerden biri dokunulmazlığın sahibi olarak İstanbul'a gelmeyi garantiledi. Yurttaşlar dokunulmazlık oyununu kazanan ismi araştırıyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? All Star'da finalistler kim oldu? İşte ayrıntılar...
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Batuhan ve Yunus Emre'nin finale kaldığı gecede dokunulmazlığın sahibi olan isim Batuhan oldu. Böylece Batuhan düelloya katılmadan İstanbul'a dönmeyi garantileyen ilk iism oldu. Yarın oynanacak dokunulmazlık oyununun ardından ikinci dokunulmazlığın sahibi belli olacak. Ardından geride kalan 4 isimden biri düellolarda adaya veda edecek.
FİNALİSTLER KİM OLDU?
Survivor All Star'da Pazar günü gerçekleşecek elemenin ardından ilk iki finalist önümüzdeki hafta belli olacak.
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