Survivor All Star'da ilk finalistler kim oldu? Survivor'da yarı finale kalacak isimler...

Yayınlanma: 12.06.2024 - 00:48

Güncelleme: 12.06.2024 - 00:48

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star finaline geri sayım başladı. Yaklaşık 30 yarışmacının katılımı ile başlayan yarışmada geride kalan isimler finalde yer almak için ter döküyor. Bugün İstanbul'da gerçekleşecek yarı finale katılmayı garantileyen iki isim belli olacak. Peki, Survivor All Star'da iki finalist kim oldu? İşte, Survivor'da yarı finale kalacak isimler...

SURVİVOR'DA YARI FİNALE KİM GİDECEK?

Survivor All Star'da kıyasıya rekabetin ardından sona kazanan isim Nefise oldu.