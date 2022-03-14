Survivor All Star'da, sakatlanan Sema'ya yardım etmeye çalışan Bora'ya tepki yağdı: 'Yarışmacıların müdahale etmesi yasaklanmalı'

14 Mart 2022 Pazartesi, 16:47

Fenomen yarışma programı Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında, Sema Aydemir'in oyun esnasında sakatlandığı anlar, izleyiciyi endişelendirdi. Aydemir'e yardım etmeye çalışan Bora Edin'in yanlış hamlesi, sosyal medyada gündeme oturdu.

YERE YIĞILDI

Survivor Sema Aydemir, oyun esnasında kafasına ve boynuna aldığı darbe sonucu parkur sonunda yere yığıldı. Yerde hareketsiz yatan Sema Aydemir'e ilk müdahaleyi takım arkadaşı Bora Edin yaptı.

Yardıma koşarken hızını alamayıp kayan Bora Edin'in, Sema Aydemir'in üzerine düşmesi ve o sırada çamuru yerde yatan Aydemir'in üzerine sıçratması büyük tepki çekti. Bora Edin'in boyun sakatlığı yaşayan takım arkadaşının başını bilinçsizce yerden kaldırması ise tepkileri alevlendirdi.

PRODÜKSİYON EKİBİ DE SUÇLANDI

Bazı sosyal medya kullanıcıları da bu olayda prodüksiyonun hatalı olduğunu savundu. ''Parkurlar gittikçe riskli bir hal alıyor. Biri ölecek diye korkuyorum artık...'' ve ''Sözde yarışmacıların can güvenliği her şeyden önemli. Bu nasıl bir parkur?'' gibi yorumlar yapıldı.

İşte sosyal medyada Bora Edin'in bu hamlesine gelen bazı yorumlar...

Survivor'ın 48. bölüm fragmanı şu şekilde: