Survivor Allstar'da ödül oyununu kim kazandı? 3 Ocak'ta eleme adayı kim oldu?
Survivor Allstar'da oyunlar kaldığı yerden devam ediyor. Büyük bir heyecanla başlayan Allstar'da eleme potası yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Peki, Survivor Allstar'da ödül oyununu kim kazandı? 3 Ocak'ta eleme adayı kim oldu?
Survivor Allstar büyük bir heyecan ile TV8 kanalındaki yerini aldı. Heyecanla beklenen yarışma programında geçmiş sezonların en bşarılı isimleri yer alıyor. Ödül oyunlarının ve dokunulmazlık oyunlarının ardından ilk hafta elenecek isim de belli olacak. Peki, Survivor Allstar'da ödül oyununu kim kazandı? 3 Ocak'ta eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...
SURVIVOR ALLSTAR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor yarışmacıları sezonun ikinci ödül oyununa çıkmaya hazırlanıyor. İlk ödül oyununu mavi takım kazanmıştı.
SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Pazartesi günü ilk eleme adayı olarak belirlenen isim Doğukan oldu. İkinci dokunulmazlık oyununda ise kaybeden mavi takımdan ismi en fazla çıkan yarışmacı Yaman oldu. Bugün yayımlanan bölümün ardından da üçüncü eleme adayı belli olacak.
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