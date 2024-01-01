Survivor Allstar'da ilk bölümde sinirler gerildi: Poyraz ve Turabi'yi kimse tutamadı!
Survivor Allstar'da ilk ödül oyunu geride kaldı. Yarışmacılar kıyasıya rekabet ettikleri bölümde ilk oyunu kazanmak için ter döktü. İlk bölüm olması sinirlerin gerilmesine engel olmadı. Mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları arasında gergin anlar yaşandı.
Allstar'ın ilk bölümünde yarışmacılar ödül oyunu oynamak için parkura geldi. Halat çekme oyununun oynandığı bölümde yarışmacılar zor anlar yaşadı. İlerleyen anlarda kırmızı takımdan Turabi ve mavi takımdan Poyraz arasında gerginlik yaşandı.
POYRAZ VE TURABİ NEDEN KAVGA ETTİ?
Halat çekme oyununun oynandığı bölümde yarışmacılar arasında gergin anlar yaşandı. İpin elinden kayması nedeniyle düşen Poyraz, Turabi ile tartıştı.
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