Yayınlanma: 01.04.2025 - 22:56

Güncelleme: 01.04.2025 - 22:56

Survivor'da gerilim ve aksiyon giderek artıyor. Erkekler haftasında ikinci dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım belli olduğunda haber güncellenecektir.

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da iletişim oyunu kazananı All Star takımı oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı Sedat oldu. İkinci eleme adayı yapılan yarışmanın ardından belli olacak.

SURVIVOR'DA ADAYA SON VEDA EDEN İSİM KİM?

Survivor'da eleme düellosu finalinde Asena Demirbağ ve Tuğba Yeni adada kalma mücadelesi verdi. Survivor'da final düellosunu kaybeden Tuğba Yeni adaya veda ederek elenen son yarışmacı oldu.