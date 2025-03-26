Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Mart Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor'da haftanın eleme adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Mart Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da kadınlar haftası büyük bir heyecan ile başladı. Haftanın ilk takım oyunları ise geride kaldı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Mart Survivor'da eleme adayı kim oldu?
SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?
Survivor'da İsmail ile yaptığı dokunulmazlığı kaybeden Doğuş adaya veda eden isim oldu.
HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dün gerçekleşen eleme takım oyununun ardından ilk eleme adayı Kırmızı Takım'dan Asena oldu.
TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
26 Mart Çarşamba günü takım oyununu kazanan taraf Kırmızı Takım oldu.
ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın ikinci eleme adayı konseyin ardından belli olacak.
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