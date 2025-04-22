Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor'da haftanın eleme adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da kadınlar haftası büyük bir heyecan ile başladı. Haftanın takım oyunları ise geride kaldı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu?
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler takımı oldu. Kadınlar mücadelesinde kırmızı takım mavi takımı 8-0'lık ezici bir skorla mağlup etti.
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