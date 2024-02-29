Yayınlanma: 29.02.2024 - 19:16

Güncelleme: 29.02.2024 - 19:16

En fazla izlenen programlardan biri olan Survivor All Star yarışmasında bu hafta eleme adayları belirlendi. Buna göre 5 isim eleme adayı oldu. Peki, Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...

ELEME ADAYLARI KİM?

Bu haftanın eleme adayları;

Pınar

Aleyna

Aysu (geçen haftanın eleme adayı)

Gizem

Begüm

DÜELLODA KİMLER YARIŞACAK?

Eleme potasında yer alan isimlerin eşleşmeleri belli oldu. Bu akşam yayımlanacak olan bölümde düellolar gerçekleşecek.

İlk karşı karşıya gelecek olan ikili Aleyna ve Begüm. Aleyna ve Begüm'ün ardından ikinci eşleşme ise Pınar ve Gizem arasında olacak.

Eleme Potasında geçen haftadan yer alan Aysu ise ilk iki düellodan sonra sona kalan isimle yarışacak.