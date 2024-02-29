Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...
Televizyonda en fazla izlenen programlardan biri olan Survivor All Star, bu hafta eleme oyunuyla devam etti. Yarışmadan kimin ayrıldığını merak eden yurttaşlar sosyal medyada araştırmaya başladı. Peki, Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...
En fazla izlenen programlardan biri olan Survivor All Star yarışmasında bu hafta eleme adayları belirlendi. Buna göre 5 isim eleme adayı oldu. Peki, Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...
ELEME ADAYLARI KİM?
Bu haftanın eleme adayları;
Pınar
Aleyna
Aysu (geçen haftanın eleme adayı)
Gizem
Begüm
DÜELLODA KİMLER YARIŞACAK?
Eleme potasında yer alan isimlerin eşleşmeleri belli oldu. Bu akşam yayımlanacak olan bölümde düellolar gerçekleşecek.
İlk karşı karşıya gelecek olan ikili Aleyna ve Begüm. Aleyna ve Begüm'ün ardından ikinci eşleşme ise Pınar ve Gizem arasında olacak.
Eleme Potasında geçen haftadan yer alan Aysu ise ilk iki düellodan sonra sona kalan isimle yarışacak.
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