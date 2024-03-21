Yayınlanma: 21.03.2024 - 23:30

Güncelleme: 21.03.2024 - 23:30

En fazla izlenen programlardan biri olan Survivor All Star yarışmasında bu hafta eleme adayları belirlendi. Buna göre 4 isim eleme adayı oldu. Peki, Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...

ELEME ADAYLARI KİM?

Özgür

Batuhan

Hakan

Bozok

SURVİVOR ALLSTAR'A KİM VEDA ETTİ

Survivor Allstar'da eleme oyunları henüz bitmedi. Haberin detayları güncellenecek...