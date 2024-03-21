Yayınlanma: 21.03.2024 - 00:13

Güncelleme: 21.03.2024 - 00:13

Bu akşam oynanan Survivor oyununda iki takımda dokunulmazlık için değil yakınlarıyla görüşebilmek için mücadele etti. Bayrak yarışına giden oyunda kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor iletişim oyunu kaç kaç bitti?

SURVİVOR İLETİŞİ OYUNUN OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ödül oyununu kazanan, Avatar Atakan'ın muhteşem atışıyla KIRMIZI TAKIM oldu.

SURVİVOR SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın son dokunulmazlık oyunu için mücadele hız kesmeden devam ediyor. Kritik bir öneme sahip olan dokunulmazlık oyununu kazanan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden takım ada konseyinde haftanın son eleme adayını belirledi. Kırmızı takım 4. gitme adayını belirledi. Böylelikle son eleme adayı Özgür oldu.