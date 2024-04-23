EA Play'e STAR WARS: Jedi Survivor geldi

Yayınlanma: 23.04.2024 - 12:23

Güncelleme: 23.04.2024 - 12:23

EA Games bünyesinde bulunan Respawn stüdyosu tarafından yapılan Star Wars Jedi, PlayStation 5 kullanıcıları için EA Pass'e eklendi.

STAR WARS JEDI: SURVIVOR GAME PASS'E DE EKLENEBİLİR

Öte yandan EA Pass yapımları Game Pass üzerinden de oynanabiliyor yani oyunun EA Pass'e eklenmiş olması, gelecekte Game Pass'e de dahil edilebilmesi ihtimalini gündeme taşıyor.

Oyunun konusu nedir?

STAR WARS Jedi: Survivor, STAR WARS Jedi: Fallen Order'da yaşanan olayların beş yıl sonrasında geçiyor. Cal, bir yandan galakside geriye kalan son birkaç Jedi'dan biri olmanın yükünü omuzlarında hissetmeye devam ederken, daima peşinde olan İmparatorluğun her zaman bir adım ötesinde olmalı gerekiyor.