Yayınlanma: 02.01.2025 - 10:54

Güncelleme: 02.01.2025 - 10:54

Survivor 2025 All Star, yeni ve heyecan dolu kadrosuyla 1 Ocak'ta izleyici karşısına çıktı. Merakla beklenen yarışmada yer alan isimlerden biri de güçlü performansıyla dikkat çeken İsmail Balaban oldu. Peki, Survivor İsmail kimdir? Survivor 2025 Ünlüler İsmail Balaban kaç yaşında, nereli? İşte, ayrıntılar...

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987'de Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Akçay köyünde dünyaya geldi. Yoğun güreş kariyeri nedeniyle lise eğitimini açık öğretimde tamamlayan Balaban, Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Akademik hayatını Trakya Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparak taçlandırdı.

Güreş Kariyeri

İsmail Balaban, Türk yağlı güreşinin efsane isimlerinden biri olarak adını tarihe yazdırdı. Güreşe olan tutkusu, onu Kırkpınar gibi prestijli organizasyonlarda defalarca zirveye taşıdı.

Başarıları

2012 yılında 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkı kazandı.

ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını kazandı.

2020 ve 2022 yıllarında Dünya Şalvar Güreşi Ağır Sıklet Şampiyonu oldu.

Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde 2014 ve 2018 yıllarında başpehlivanlık unvanını aldı.

Survivor Macerası

İsmail Balaban, spor kariyerinin yanı sıra televizyon dünyasında da adından söz ettirdi. 2021 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasının 9. sezonuna katıldı. Yarışma boyunca hem fiziksel gücü hem de stratejik zekasıyla dikkat çekti. Finale kalmayı başaran Balaban, halk oylaması sonucunda şampiyon oldu.

Özel Hayatı

İsmail Balaban, kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir. 2020 yılında Gamze Atakan ile nişanlanan Balaban, bu ilişkisini 2021 yılında sonlandırdı. Kasım 2022'de İlayda Şeker ile evlenerek hayatını birleştirdi.