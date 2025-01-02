Survivor İsmail kimdir? Survivor 2025 Ünlüler İsmail Balaban kaç yaşında, nereli?
Survivor 2025 All Star yeni kadrosu ile 1 Ocak tarihi itibarıyla izleyici ile buluştu. Peki, Survivor İsmail kimdir? Survivor 2025 Ünlüler İsmail Balaban kaç yaşında, nereli?
Survivor 2025 All Star, yeni ve heyecan dolu kadrosuyla 1 Ocak'ta izleyici karşısına çıktı. Merakla beklenen yarışmada yer alan isimlerden biri de güçlü performansıyla dikkat çeken İsmail Balaban oldu. Peki, Survivor İsmail kimdir? Survivor 2025 Ünlüler İsmail Balaban kaç yaşında, nereli? İşte, ayrıntılar...
İSMAİL BALABAN KİMDİR?
İsmail Balaban, 3 Eylül 1987'de Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Akçay köyünde dünyaya geldi. Yoğun güreş kariyeri nedeniyle lise eğitimini açık öğretimde tamamlayan Balaban, Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Akademik hayatını Trakya Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparak taçlandırdı.
Güreş Kariyeri
İsmail Balaban, Türk yağlı güreşinin efsane isimlerinden biri olarak adını tarihe yazdırdı. Güreşe olan tutkusu, onu Kırkpınar gibi prestijli organizasyonlarda defalarca zirveye taşıdı.
Başarıları
2012 yılında 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkı kazandı.
ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını kazandı.
2020 ve 2022 yıllarında Dünya Şalvar Güreşi Ağır Sıklet Şampiyonu oldu.
Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde 2014 ve 2018 yıllarında başpehlivanlık unvanını aldı.
Survivor Macerası
İsmail Balaban, spor kariyerinin yanı sıra televizyon dünyasında da adından söz ettirdi. 2021 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasının 9. sezonuna katıldı. Yarışma boyunca hem fiziksel gücü hem de stratejik zekasıyla dikkat çekti. Finale kalmayı başaran Balaban, halk oylaması sonucunda şampiyon oldu.
Özel Hayatı
İsmail Balaban, kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir. 2020 yılında Gamze Atakan ile nişanlanan Balaban, bu ilişkisini 2021 yılında sonlandırdı. Kasım 2022'de İlayda Şeker ile evlenerek hayatını birleştirdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü peynir markası marketlerden toplatılıyor
- ‘Ey kafirler, yenileceksiniz!’
- Listeden kaldırdıkları ortaya çıktı!
- Yeşim Salkım'dan Acun Ilıcalı'ya büyük rest
- ATM'lerde yeni dönem resmen başladı
- Araç kalabalığın arasına daldı!
- İktidar ‘trollerinin’ ortaya attığı ifade kaygı yarattı
- 10 kişiyi öldüren saldırganın kimliği açıklandı!
- Yılbaşı gecesi ‘noel baba’ dehşeti
- Bahçeli'yi üzecek karar