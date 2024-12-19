Survivor yarışmasının yıldızı Sahra Işık kaza geçirdi: 'Dua edin, bebeğim iyi olsun'

Yayınlanma: 19.12.2024 - 11:34

Güncelleme: 19.12.2024 - 11:34

Survivor yarışmasıyla tanınan eski voleybolcu Sahra Işık ve iş insanı İdris Aybirdi, 2019 yılında evlenmişti.



Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden bebek beklediklerini duyuran çift, bu mutluluklarını takipçileriyle paylaşmıştı. Ancak Sahra Işık, Instagram hesabından yaptığı bir açıklamayla hayranlarını üzdü.







Hamile olan Işık, yaşadığı trafik kazasını şu sözlerle anlattı:



"Dümdüz yolunda giderken alkollü bir maganda makas ata ata geldi ve hem benim, hem bebeğimin, hem de diğer insanların hayatını tehlikeye attı. Hastaneye gidiyorum, dua edin bebeğim iyi olsun."







Eşi İdris Aybirdi, daha önce çiftin zor günler yaşadığını ancak birbirlerine duydukları sevgi sayesinde bu zorlukların üstesinden geleceklerini ifade etmişti.

Sahra Işık’ın sağlık durumuyla ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmadı.





