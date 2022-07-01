Survivor'da şampiyon belli oldu

01 Temmuz 2022 Cuma, 07:43

Survivor All Star 2022 finali Tersane İstanbul'da gerçekleşti.

TV8'de canlı yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor finalinde Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı şampiyonluk için mücadele etti. Survivor şampiyonu sms ile yapılan halk oylaması sonucunda açıklandı.

29 Haziran'daki bölümde Ayşe ve Nisa SMS oylamasına gitmişti. Adem ile Batuhan da direkt yarı finale çıkmıştı.

Dünkü elemede ise Ayşe ile Nisa SMS oylamasına kalmıştı.

Ayşe ile Nisa arasında halk oylaması sonucunda yarı finalden finale yükselen yükselen isim Nisa olmuştu. Ayşe yarı finalde şampiyonluğa veda etmişti.

Daha sonra yapılan Nisa, Adem ve Batuhan arasında hangi ismin finale kalacağı SMS'lerle belli olmuştu. En çok oyu olan Nisa ve Adem finale çıkmıştı.

ŞAMPİYON KİM OLDU?

En çok oyu alan Nisa şampiyonluğa ulaşarak büyük ödülün de sahibi oldu.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel olarak kayak yapmaya davet edildi. Ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Bölükbaşı, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.

Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.