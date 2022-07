Survivor 2022 All Star'ın şampiyonu kim oldu? Survivor'ı kim kazandı? Survivor birincilik ödülü ne?

01 Temmuz 2022 Cuma, 09:34

Survivor All Star 2022 büyük finali 30 Haziran Perşembe günü TV 8'de ekrana geldi. Survivor All Star 2022'de final koltuğuna Nisa ve Adem oturdu. Survivor All Star 2022'de yarı final heyecanı 29 Haziran gecesi yaşanmıştı. Survivor All Star 2022'den Ayşe dördüncü, Batuhan üçüncü olarak ayrıldı.

15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan 2022 Survivor All Star'da sezon boyunca 32 yarışmacı mücadele etti.

SURVİVOR 2022 ALL STAR'IN ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Survivor 2022 All Star'da 26 hafta boyunca süren mücadele dün akşam son buldu. Survivor 2022 All Star'ın şampiyonu dün gece belli oldu. Gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı'nın ve Ünlüler takımından Adem Kılıççı'nın finalist koltuğunda 1 kişi şampiyon oldu. 30 Haziran Perşembe günü canlı yayında yapılan SMS oylaması ile Survivor'ın birincisi belli oldu.

İki yarışmacıdan daha çok SMS alarak 2022 Survivor All Star şampiyonu Nisa oldu.

SURVİVOR BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NEDİR?

Geçtiğimiz sezonlarda Survivor birincisi, 500 bin TL büyük ödülün sahibi oluyordu. Bu sene henüz ödül ile ilgili bir açıklama yapılmadı.