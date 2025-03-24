Yayınlanma: 24.03.2025 - 21:13

Güncelleme: 24.03.2025 - 22:26

Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşanıyor. Son iki ismin düelloda yarıştığı gecede adaya veda eden yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 24 Mart'ta Survivor'da kim elendi? Survivor All Star'da adaya veda eden isim...

24 MART'TA KİM ELENDİ?

Survivor All Star'da haftanın eleme adayları Sedat, İsmail, Batuhan ve Doğuş olarak belirlenmişti. İlk düello İsmail ve Batuhan arasında gerçekleşti, kazanan Batuhan oldu. Sedat ve Doğuş arasında gerçekleşen ikinci düellonun kazananı ise Sedat oldu.

Finale İsmail ve Doğuş kaldı. İkili arasındaki düellonun ardından adaya veda eden isim Doğuş oldu.