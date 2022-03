Milli voleybolcu Hande Baladın'dan Survivor itirafı: Böcekler beni çok korkutuyor

13 Mart 2022 Pazar, 12:30

Eczacıbaşı ve A Milli Takım'da performansıyla öne çıkan Hande Baladın, Milliyet'e röportaj verdi. Milli yıldız merak edilenleri yanıtlarken, Acun Ilıcalı'nın kanalında yayımlanan Survivor programı ve Galatasaray dönemi hakkında da konuştu.

Galatasaray'da bir sezon kiralık forma giyen Hande Baladın, o dönemin kendisine çok katkısı olduğunu söyledi.

"Kiralık sözleşmem zaten bir seneydi" diyen Baladın, "Daha sonra Eczacıbaşı’na geri dönecektim. Galatasaray’da geçirdiğim sezon benim adıma çok yararlıydı. Çünkü en iyi performanslarımdan birini ortaya koyduğum sezondu. Kariyerim adına da dönüm noktalarından biriydi diyebilirim o bir sezon için. Orada aralıksız oynayarak ve sorumluluk alarak kendime çok şey kattım" ifadelerini kullandı.

"SURVIVOR'DA YAPAMAM BEN"

Kendisine sorulan "Simge ile iyi bir ikilisiniz. O Ses Türkiye’de izledik sizi. Daha sonraki dönemde Survivor’da da görebilir miyiz?" sorusuna 24 yaşındaki voleybolcu, "Şu anda görünen farklı bir projemiz yok ikili olarak. Ancak her an her şey çıkabiliyor. Ama şunu kesin olarak söyleyebilirim. Survivor’da yapamam ben. Böcekler beni çok korkutuyor. Bu yüzden o şartlarda yaşayamam " yorumunda bulundu.

Hande Baladın sosyal medyada çok vakit geçirmesiyle de ilgili konuştu. Kendisini destekleyen insanların mesajlarını gördüğünü ancak hepsine cevap veremediğini söyleyen milli voleybolcu, "Çok aktif kullandığımı düşünmüyorum, ama bu yönde tepkiler alıyorum. O anda neyi beğeniyorsam onları paylaşmaktan keyif alıyorum ve şu bir gerçek ki sosyal medyada büyük bir destek görüyoruz. Her mesaja cevap veremesem de yaptığım paylaşımlarla beni destekleyenlerle iletişim halinde kalmaya çalışıyorum" dedi.

"MİLLİ TAKIM HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ"

Hande Baladın, Filenin Sultanları'nın gösterdiği performansla futbol dışında farkındalık yarattıklarını ve insanların ilgisini çektiklerini söyledi. Baladın ayrıca eskiye oranla daha fazla seyircinin maçlarda yer aldığını da ifade etti:

"Kesinlikle bunu değiştirmeyi başardığımızı düşünüyorum. Özellikle bu yaz milli takım döneminden sonra büyük bir artış var. Normalde lig maçlarında Vakıfbank, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında sadece dolu tribünlere oynuyorduk. Yazdan sonra ise ligin sonuncusu önünde bile seyirci desteğiyle sahaya çıkıyoruz. Bunları görmek gerçekten çok mutluluk verici. Çünkü en büyük hedeflerimizden biri yakaladığımız başarıların karşılığını alabilmekti. Milli takım ile yakalanan başarı ile artık gösterdiğimiz fedakarlığın ve performansın karşılığını alabiliyoruz."