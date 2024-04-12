Survivor'da eleme gecesi! Yarışmacılar adada kalmak için mücadele ediyor
Survivor'da bu gece eleme heyecanı yaşandı. 12 Nisan Cuma günü ekrana gelen bölümde yarışmacılar adada kalmak için mücadele etti. Survivor All Star'da 4 yarışmacının kıyasıya rekabetinin ardından bir isim adaya veda etti. Yarışmadan kimin ayrıldığını merak eden yurttaşlar sosyal medyada araştırmaya başladı. Peki, Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...
“Survivor All Star 2024”te bu akşam düellolar oynandı.4 yarışmacı elenmemek için mücadele etti. Haftanın eleme adayları, eleme düellosunda karşı karşıya geldi.
ELEME ADAYI KİM?
Hakan Hatipoğlu, Yasin Obuz, Yaman ve Sercan Yıldırım yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele etti.
SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Düellora Yasin ve Yaman, Sercan ve Hakan yarışarak başladı.
Survivor All Star'ın eleme heyecanı geride kaldı. 4 adayın eleme potasında yer aldığı gecede adaya veda eden isim belli oldu. Geçen hafta Poyraz'ın vedasının ardından bu hafta da bir isim adaya veda etti.
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