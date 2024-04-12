Survivor'da eleme gecesi! Yarışmacılar adada kalmak için mücadele ediyor

Yayınlanma: 12.04.2024 - 21:25

Güncelleme: 12.04.2024 - 21:33

“Survivor All Star 2024”te bu akşam düellolar oynandı.4 yarışmacı elenmemek için mücadele etti. Haftanın eleme adayları, eleme düellosunda karşı karşıya geldi.

ELEME ADAYI KİM?

Hakan Hatipoğlu, Yasin Obuz, Yaman ve Sercan Yıldırım yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele etti.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Düellora Yasin ve Yaman, Sercan ve Hakan yarışarak başladı.

Survivor All Star'ın eleme heyecanı geride kaldı. 4 adayın eleme potasında yer aldığı gecede adaya veda eden isim belli oldu. Geçen hafta Poyraz'ın vedasının ardından bu hafta da bir isim adaya veda etti.