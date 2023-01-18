Ukrayna İç İşleri Bakanı Denis Monastırski kimdir? Denis Monastırski nasıl öldü?

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 12:04

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 12:04

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düşen helikopterde ülkenin İçişleri Bakanı Denis Monastırski ve yardımcısı ile birlikte 16 kişi öldü.

DENİS MONASTIRSKİ KİMDİR?

Denys Anatoliiovych Monastyrsky, 12 Haziran 1980'de Khmelnytskyi'de doğdu. Khmelnytskyi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Hukuk alanında doktorası vardır. 2007 yılında avukatlık yapmaya başladı. doçent olarak çalıştığı Khmelnytskyi Yönetim ve Hukuk Üniversitesi'nin araştırma bölümünün kanun yapma ve bilimsel uzmanlık bölümüne başkanlık etti. 2014-2019 yılları arasında Monastyrsky, Anton Herashchenko'nun danışman yardımcısıydı . 12 Temmuz 2021'de İçişleri Bakanı Arsen Avakov'un İçişleri Bakanı olarak istifasını (mektubunu) sunmasının ardından [8] Monastyrsky, 16 Temmuz 2021'de 271 milletvekili tarafından İçişleri Bakanı olarak atandı .

DENİS MONASTIRSKİ NASIL ÖLDÜ?

Ukrayna'da Kiev bölgesinde yer alan Brovary kentindeki kreş ve konut binasının yanına helikopter düştü. Kaza sonucu, aralarında Ukrayna İçişleri Bakanı ve diğer üst düzey bakanlık yetkililerinin de bulunduğu on altı kişinin öldüğü bildirildi.

Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, Bovary'de gerçekleşen helikopter kazasında İçişleri Bakanı Denis Monastırski, yardımcısı Yevhen Yenin ve içişleri bakanlığı devlet sekreterinin öldüğü belirtildi.