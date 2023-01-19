Julian Sands kimdir? Julian Sands hangi filmlerde oynadı?
İngiliz oyuncu Julian Sands doğa yürüyüşünde kayboldu. Julian Sands kimdir? Julian Sands hangi filmlerde oynadı?
ABD’nin California eyaletinde geçtiğimiz bir kişinin kayıp olduğu ihbarı yapılmıştı. Kayıp kişinin “Manzaralı bir Oda” filmi ve çok sayıda Oscar ödüllü filme yer alan İngiliz oyuncu Julian Sands olduğu ortaya çıktı.
JULİAN SANDS KİMDİR?
Julian Sands 4 Ocak 1958 yılında İngiltere'de doğdu. Julian Sands, film kariyerine Oxford Blues (1984) ve The Killing Fields (1984) gibi filmlerde yardımcı rollerde oynayarak başladı. Gotik (1986) filminin başarısının ardından Sands, Hollywood'a taşınmaya karar verdi. The Killing Fields , A Room with a View , Warlock , Arachnophobia , Boxing Helena ve Leaving Las Vegas gibi filmlerdeki rolleriyle tanındı. Sands, 58. Yıllık Drama Masası Ödülleri'nde (2013) "Üstün Solo Performans" dalında aday gösterildi.
JULİAN SANDS HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1982 Privates on Parade
1984 Oxford Blues
The Killing Fields
1985 After Darkness
The Doctor and the Devils
A Room with a View
1986 Gothic
Harem - the loss of innocence
1987 Siesta
1988 Vibes
Wherever You Are...
1989 Warlock
Murder on the Moon
Tennessee Nights
Manika
1990 The Sun Also Shines at Night
Arachnophobia
1991 Impromptu
The Wicked
Husband and Lovers
Naked Lunch
1992 Tale of a Vampire
The Turn of the Screw
Crazy in Love
1993 Warlock: The Armageddon
Boxing Helena
1994 The Browning Version
Mario and the Magician
Witch Hunt
1995 Leaving Las Vegas
The Great Elephant Escape
1996 The Tomorrow Man
1997 One Night Stand
End of Summer
1998 The Phantom of the Opera
Long Time Since
1999 The Loss of Sexual Innocence
2000 Mercy
Timecode
Vatel
The Million Dollar Hotel
2002 The Scoundrel's Wife
2003 The Medallion
2004 Romasanta
Curse of the Ring
2005 Her name is Carla
Easy Six
2006 La piste
The Haunted Airman
2007 Ocean's Thirteen
2008 Stargate: The Ark of Truth
Cat City
Heidi 4 Paws
2009 Blood and Bone
2010 Golf in the Kingdom
2011 The Girl with the Dragon Tattoo
2012 Hirokin
Suspension of Disbelief
2013 All Things to All Men
The Last Impresario
2014 Cesar Chavez
Jetty
Six Dance Lessons in Six Weeks
Me
2015 Extraordinary Tales
2017 Crooked House
2018 Walk Like a Panther
2019 The Garden of Evening Mists
The Painted Bird
2020 Yeh Ballet
Death Rider in the House of Vampires
Bobbleheads: The Movie
2021 The Ghosts of Borley Rectory
The Ghosts of Monday
The Survivalist
Benediction
JULİAN SANDS NASIL KAYBOLDU?
San Bernardino İlçesi Şerifinin Sözcüsü Gloria Huerta, doğa yürüyüşüne çıkan ünlü oyuncunun Cuma gününden bu yana kayıp olduğunu söyledi.
San Gabriel Dağları çevresinde arama kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, elverişsiz hava koşulları ve çığ düşmesi ihtimaline karşılık çalışmalarına ara verdi. Ancak yetkililer, hava koşullarının el verdiği sürece oyuncu için helikopter ve dronlarla arama çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.
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