Julian Sands kimdir? Julian Sands hangi filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 11:53

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 11:53

ABD’nin California eyaletinde geçtiğimiz bir kişinin kayıp olduğu ihbarı yapılmıştı. Kayıp kişinin “Manzaralı bir Oda” filmi ve çok sayıda Oscar ödüllü filme yer alan İngiliz oyuncu Julian Sands olduğu ortaya çıktı.

JULİAN SANDS KİMDİR?

Julian Sands 4 Ocak 1958 yılında İngiltere'de doğdu. Julian Sands, film kariyerine Oxford Blues (1984) ve The Killing Fields (1984) gibi filmlerde yardımcı rollerde oynayarak başladı. Gotik (1986) filminin başarısının ardından Sands, Hollywood'a taşınmaya karar verdi. The Killing Fields , A Room with a View , Warlock , Arachnophobia , Boxing Helena ve Leaving Las Vegas gibi filmlerdeki rolleriyle tanındı. Sands, 58. Yıllık Drama Masası Ödülleri'nde (2013) "Üstün Solo Performans" dalında aday gösterildi.

JULİAN SANDS HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1982 Privates on Parade

1984 Oxford Blues

The Killing Fields

1985 After Darkness

The Doctor and the Devils

A Room with a View

1986 Gothic

Harem - the loss of innocence

1987 Siesta

1988 Vibes

Wherever You Are...

1989 Warlock

Murder on the Moon

Tennessee Nights

Manika

1990 The Sun Also Shines at Night

Arachnophobia

1991 Impromptu

The Wicked

Husband and Lovers

Naked Lunch

1992 Tale of a Vampire

The Turn of the Screw

Crazy in Love

1993 Warlock: The Armageddon

Boxing Helena

1994 The Browning Version

Mario and the Magician

Witch Hunt

1995 Leaving Las Vegas

The Great Elephant Escape

1996 The Tomorrow Man

1997 One Night Stand

End of Summer

1998 The Phantom of the Opera

Long Time Since

1999 The Loss of Sexual Innocence

2000 Mercy

Timecode

Vatel

The Million Dollar Hotel

2002 The Scoundrel's Wife

2003 The Medallion

2004 Romasanta

Curse of the Ring

2005 Her name is Carla

Easy Six

2006 La piste

The Haunted Airman

2007 Ocean's Thirteen

2008 Stargate: The Ark of Truth

Cat City

Heidi 4 Paws

2009 Blood and Bone

2010 Golf in the Kingdom

2011 The Girl with the Dragon Tattoo

2012 Hirokin

Suspension of Disbelief

2013 All Things to All Men

The Last Impresario

2014 Cesar Chavez

Jetty

Six Dance Lessons in Six Weeks

Me

2015 Extraordinary Tales

2017 Crooked House

2018 Walk Like a Panther

2019 The Garden of Evening Mists

The Painted Bird

2020 Yeh Ballet

Death Rider in the House of Vampires

Bobbleheads: The Movie

2021 The Ghosts of Borley Rectory

The Ghosts of Monday

The Survivalist

Benediction





JULİAN SANDS NASIL KAYBOLDU?

San Bernardino İlçesi Şerifinin Sözcüsü Gloria Huerta, doğa yürüyüşüne çıkan ünlü oyuncunun Cuma gününden bu yana kayıp olduğunu söyledi.

San Gabriel Dağları çevresinde arama kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, elverişsiz hava koşulları ve çığ düşmesi ihtimaline karşılık çalışmalarına ara verdi. Ancak yetkililer, hava koşullarının el verdiği sürece oyuncu için helikopter ve dronlarla arama çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.