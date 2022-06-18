Alp Kırşan kimdir? Alp Kırşan Survivor sunuculuğundan neden ayrıldı?
Survivor'da uzun yıllar sunuculuk yapan Alp Kırşan 2018 yılında programdan ayrıldı. Alp Kırşan kimdir? Alp Kırşan Survivor'dan neden ayrıldı?
Alp Kırşan 1979 yılında İzmir'de doğdu. Konak Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi Radyo ve Televizyon bölümü mezunu olan Kırşan Manisa-Celal Bayar Üniversitesi Spor ve Sanat Akademisi'nde okudu. 2000'de Best Model of Turkey yarışmasında birinci, Best Model of the World yarışmasında üçüncü oldu. Sabah Şekerleri programı ile izleyici karşısına çıkan Kırşan, ilk dizi deneyimini Deli Yürek ile yaşadı. Birçok dizi ve programda yer alan Kırşan 2012'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler'e katıldı. Alp Kırşan Acun Medya'nın Yetenek Sizsiniz, Survivor gibi programlarında sunuculuk yaptı. 2018 yılında ani bir kararla TV hayatından ayrılan Kırşan, ailesi ile Bodrum'da yaşamaya başladı.
Alp Kırşan kendisi gibi oyuncu Zeynep Dörtkardeşler ile evlidir. Çiftin iki oğlu bulunmaktadır.
ALP KIRŞAN SURVİVOR'DAN NEDEN AYRILDI?
Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen Beyaz Gece'de sunuculuk yapan Alp Kırşan, samimi açıklamalar yaptı.
Acun Medya'nın ayrılışı hakkında konuşan Alp Kırşan, sözlerine şöyle devam etti: "Survivor'dan ayrılma kararımı son Survivor bittikten sonra ailemle buluştuğum an aldım. Onları çok özlediğimin farkına vardım. ve onlarsız yapamayacağımı anladım. Sanırım "Kariyer mi yoksa aile mi?" sorusuyla o anda yüzleştim."
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