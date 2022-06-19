Survivor'da kim elendi? Survivor'da kim gitti?
Survivor All Star'da 18 Haziran Cumartesi akşamının elenen ismi kim oldu?
Survivor All Star'da üçüncü ve dördüncü eleme adayının belli olmasının ardından eleme heyecanı başladı. Takım oyunlarının sona ermesinin ardından bireysel oyunlar öne çıkıyor. Bu yeni dönem ile birlikte Survivor'da bireysel dokunulmazlık yarışı başladı. Survivor All Star'da 18 Haziran Cumartesi akşamının elenen ismi kim oldu?
Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlığını Batuhan, ikinci dokunulmazlığını ise Adem kazanmıştı. Son oynanan oyunda ise dokunulmazlığı Nagihan kazandı. Haftanın ilk eleme adayı Berkan olurken; ikinci eleme adayı Ogeday olarak belirlenmişti. Haftanın üçüncü eleme adayı Hikmet, dördüncü eleme adayı da Nisa oldu. Survivor elenen isim kim oldu? Survivor'a kim veda etti?
Survivor All Star 2022 dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Survivor'da bir eleme heyecanı daha yaşandı. Survivor'da konsey toplandı ve gecenin sonunda bir kişi daha adaya veda etti.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Kritik bireysel dokunulmazlık oyununda rakiplerine göre daha başarılı bir performans grafiği çizerek dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, Adem ve Nagihan arasında oynanan bireysel dokunulmazlık oyunu finalinde belli oldu.
Nagihan, Adem karşısında 4-1'lik farklı skorla kazanarak haftanın 3. dokunulmazlığını kazanan ismi oldu ve dokunulmazlık kolyesini almaya hak kazandı.
ELENEN İSİM KİM OLDU?
Yapılan oylama sonucu adaya veda isim Ogeday oldu.
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