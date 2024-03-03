Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da kim eleme adayı oldu?

Survivor All Star 2024'te oyunlar kaldığı yerden devam ediyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 3 Mart'ta eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 23:46
Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da kim eleme adayı oldu?
Abone Ol google-news

Survivor All Star 2024 yarışmasında nefes kesen mücadele her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitliyor. Her hafta bir elemenin gerçekleştiği yarışmada bu hafta erkek elemesi gerçekleşecek. Yarışmada yaşanan tartışmalar ise tansiyonu iyice yükseltiyor ve izleyicileri ekran başından ayırmıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da takımlar arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Özellikle dokunulmazlık oyununun hangi takımın kazanacağı büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 3 Mart'ta eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için mücadele 3 Mart akşamı gerçekleşti. Her iki takımda engellerden geçerek sembolleri ilk önce düşürmeye çalıştı. Üstünlüğü sağlayan takım dokunulmazlığın galibi oldu.

Survivor 2024 All Star yarışmasının 3 Mart Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf MAVİ TAKIM oldu.


survivor haberleri Survivor 2024 haberleri survivor all star haberleri

İlgili Haberler

Survivor'un yıldızı Barış Murat Yağcı davalık oldu: Tazminat ödeyecek!

Survivor'un yıldızı Barış Murat Yağcı davalık oldu: Tazminat ödeyecek!
Acun Ilıcalı açıkladı: 'Survivor'da bir yarışmacı yemek siparişi vermiş

Acun Ilıcalı açıkladı: 'Survivor'da bir yarışmacı yemek siparişi vermiş
Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...

Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eşkıya ve Av Mevsimi filmlerinin yapımcısı Gülengül Arlıel hayatını kaybetti

Eşkıya ve Av Mevsimi filmlerinin yapımcısı Gülengül Arlıel hayatını kaybetti
11 yıl geçti… ‘Arabeskin Babası’ İstanbul’da mezarı başında anıldı

11 yıl geçti… ‘Arabeskin Babası’ İstanbul’da mezarı başında anıldı
İspanyol ekibi karar değiştirdi: Real Madrid'de gündem Arda Güler!

İspanyol ekibi karar değiştirdi: Real Madrid'de gündem Arda Güler!
İlk 11’ler belli oldu: İşte derbi öncesi iki teknik direktörün son dakika açıklamaları!

İlk 11’ler belli oldu: İşte derbi öncesi iki teknik direktörün son dakika açıklamaları!
İspanya'da şoke eden hakem kararı: Real Madrid'in son dakika golü sayılmadı!

İspanya'da şoke eden hakem kararı: Real Madrid'in son dakika golü sayılmadı!
Radyoaktif filmi bugün TV ekranlarında: Filmin konusu dikkat çekiyor!

Radyoaktif filmi bugün TV ekranlarında: Filmin konusu dikkat çekiyor!
Vedat Milor'un açıklaması ile 'Gurman' merak konusu oldu: Gurman ne demek ve gurme arasındaki fark nedir?

Vedat Milor'un açıklaması ile 'Gurman' merak konusu oldu: Gurman ne demek ve gurme arasındaki fark nedir?
Kütahya’da kayıp olarak aranan 7 yaşındaki otizmli çocuğun cesedi bulundu

Kütahya’da kayıp olarak aranan 7 yaşındaki otizmli çocuğun cesedi bulundu