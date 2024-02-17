Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Şubat'ta eleme adayı kim oldu?

Yayınlanma: 17.02.2024 - 18:09

Güncelleme: 17.02.2024 - 18:09

Survivor Allstar'da mavi takım yarışmacılarından Sahra'nın sakatlığı nedeniyle yarışmayı bırakmasının ardından takımlar büyük bir heyecanla yeni haftaya başladı. Büyük değişikliklerin yaşandığı haftanın ardından bugün ilk dokunulmazlık oyunu oynanacak. Böylece eleme adaylarından ilki belirlenecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Şubat'ta eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da yeni hafta büyük bir heyecanla başladı. All Star yarışmacıları yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyununda ter dökecek...