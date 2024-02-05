Yayınlanma: 05.02.2024 - 18:50

Güncelleme: 05.02.2024 - 18:50

Survivor Allstar'da kırmızı takım yarışmacılarından Kardeniz'in vedasının ardından takımlar büyük bir heyecanla yeni haftaya başladı. Yapılan acil durum konseyinin ardından yeni isimler dahil olurken takımlar arasında transferler de yapıldı. Büyük değişikliklerin yaşandığı haftada iki dokunulmazlık oyunu da geride kaldı. Böylece eleme adaylarından ikisi belirlenmiş oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Şubat'ta eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA KADROYA KİMLER DAHİL OLDU?

Acun Ilıcalı, Mavi takımda yarışan Nefise'nin kırmızı takıma, kırmızı takımda yarışan Yağmur'un ise Mavi takıma geçtiğini açıkladı. Survivor şampiyonlarından Nihat kadroya dahil olmuş olsa da ilk oyununun ardından sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

SURVIVOR ALLSTAR'DA HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAYBETTİ?

Dokunulmazlık oyununda kazanan Kırmızı takım oldu. Mavi takım geçen hafta yenilgisiz ilerlerken dört dokunulmazlık oyunundan ikisini kaybetmişti. Mavi takımbu haftaya da mağlubiyetle başladı.

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Mavi takımın kaybettiği oyunda ilk eleme adayı da belli oldu. Mavi takımda elenme adayı Yaman oldu.

SURVIVOR ALLSTAR'DA HAFTANIN İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacılar 4 şubat akşamı haftanın ikinci dokunulmazlık oyununa çıktı. Oyununn kazananı ise mavi takım oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ikinci eleme adayı kırmızı takımdan Ersin oldu.

SURVIVOR'DA BUGÜN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAYBETTİ?

Oynanan iki dokunulmazlık oyununun ardından her iki takımdan da birer yarışmacı eleme potasına dahil oldu. Bugün yayımlanan bölümün ardından da bir isim daha potaya dahil olacak.