Survivor Allstar yarışmacısı Dora kim? Dora hangi sezonda yarıştı?

Survivor Allstar'da kadroya yeni isimler eklendi. Bu isimlerden biri olan Dora'nın kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor Allstar yarışmacısı Dora kim? Dora hangi sezonda yarıştı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2024 - 18:57
Survivor Allstar yarışmacısı Dora kim? Dora hangi sezonda yarıştı?
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Survivor Allstar'da kadroya yeni isimler eklendi. Bu isimlerden biri olan Dora'nın kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor Allstar yarışmacısı Dora kim? Dora hangi sezonda yarıştı?

DORA KİMDİR?

Dora, 7 Kasım 1984 tarihinde İstanbul’da doğdu. Uğurtan Dora, 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’ni tamamladı. Survivor Uğurtan Dora, yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı.

DORA HANGİ TAKIMA DAHİL OLDU? 

Dora mavi takıma dahil oldu. Dora, Survivor Allstar 2024 sezonunda mavi takımda yarışacak.

DORA HANGİ SEZONDA YARIŞMIŞTI?

Dora 2021 yılında yarıştı.


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