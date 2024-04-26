Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? All Star'da eleme adayı...

Yayınlanma: 26.04.2024 - 19:08

Güncelleme: 26.04.2024 - 19:08

Survivor All Star'da Mavi Takım yarışmacısının şaşırtan vedasının ardınan yeni hafta başladı. Yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyununu oynamak için karşı karşıya geldi. Yine bir erkek yarışmacının adaya veda edeceği haftada eleme adayının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte ilk aday...

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Perşembe günü yayımlanan All Star eleme gecesinde adaya veda eden Mavi Takım yarışmacılarından Berna oldu.

MAVİ TAKIM'A KİM DAHİL OLDU?

Takımlar eşirsizliği nedeniyle yapılan değişiklikler sonucunda Kırmızı Takım yarışmacısı Merve Aydın Mavi Takım'a dahil oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından eleme adayı belli olacak.