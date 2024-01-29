Yayınlanma: 29.01.2024 - 18:56

Güncelleme: 29.01.2024 - 19:51

Survivor Allstar'da oynanan iki dokunulmazlık oyununun ardından iki eleme adayı belli oldu. Yarışmacılar 29 Ocak akşamında üçüncü dokunulmazlık oyununu oynamak için karşı karşıya geldi. Yarışmada Mavi takım yarışmacılarından Yasin ve Nefise arasındaki gergin anlar bölüme damga vurdu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor Allstar'da eleme adayları kim oldu?

SURVİVOR'A YEDEKLERDEN KİMLER GELDİ?

Survivor Allstar'da dördüncü hafta büyük bir heyecanla başladı. İlk dokunulmazlık oyununun öncesinde yedeklerden gelecek isimler takımlara dahil oldu. Kırmızı takıma 2018 yarışmacılarından Mustafa Kemal, mavi takıma ise 2021 yarışmacısı Dora dahil oldu.

HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı takımdan dört adayın çıktığı haftanın ardından Allstar'da dördüncü haftada ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununun kazananı Mavi takım oldu.

HAFTANIN İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi ve Kırmızı takımın yarışmacıları 28 Ocak akşamında ikinci dokunulmazlık oyununu oynamak için yeniden buluştu. Nefes kesen oyunun ardından kazanan mavi takım oldu.

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından yapılan oylama sonucunda en çok oyu alan Kardeniz ilk eleme adayı seçildi. Kardeniz'in dışında Bozok ve Sercan geçen haftanın eleme adayları olarak potada yer alıyor.

28 Ocak akşamında oynanan oyunun ardından ise potaya giren isim Pınar oldu.

HAFTANIN ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

İki mağlubiyetin ardından kırmızı takım büyük büyük bir motivasyon ile oyuna katıldı. Mavi takım yarışmacıları ise nağmalup devam etmek istiyor. Dokunulmazlık oyununun kazananı 29 Ocak akşamı yayımlanan bölümün ardından belli olacak.