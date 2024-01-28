Yayınlanma: 28.01.2024 - 18:39

Güncelleme: 28.01.2024 - 18:39

Survivor Allstar'da kadroya yeni isimler eklendi. Bu isimlerden biri olan Mustafa Kemal'in kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor Allstar yarışmacısı Mustafa Kemal kim? Mustafa Kemal hangi sezonda yarıştı?

MUSTAFA KEMAL KİMDİR?

Mustafa Kemal Kurt Crossfit L1 Antrenörüdür. Mustafa Kemal Kurt aynı zamanda rugby oyuncusudur. Bulgaristan Avrupa Rugby Şampiyonası katılmıştır.

MUSTAFA KEMAL HANGİ TAKIMA DAHİL OLDU?

Mustafa Kemal kırmızı takıma dahil oldu. Survivor Allstar 2024 sezonunda kırmızı takımda yarışacak.

MUSTAFA KEMAL HANGİ SEZONDA YARIŞMIŞTI?

Mustafa Kemal 2018 yılında yarıştı.