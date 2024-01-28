Survivor'da Sahra diskalifiye mi oldu? Sahra ve Nagihan arasında neler yaşandı?

Yayınlanma: 28.01.2024 - 17:26

Güncelleme: 28.01.2024 - 17:26

Survivor'ın 27 Ocak akşamında yayımlanan 19. bölümünde yaşanan Nagihan-Sahra kavgası herkesi şaşırttı. Konseyde topalanan yarışmacılar ve Acun Ilıcalı yaşananları anlattı. İki yarışmacı arasında geçen olayları anlatan Acun Ilıcalı yarışmacıların cezalarından bahsetse de mavi takım yarışmacılardan Sahra Işık'ın yarışmada ve konseyde yer almaması dikkat çekti. Peki, Nagihan arasında neler yaşandı? urvivor'da Sahra diskalifiye mi oldu?

SURVIVOR ALLSTAR'DA SAHRA DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor Allstar'da kırmızı takımın kaybettiği dokunulmazlık oyununun ardından gergin anlar yaşandı. Dokunulmazlık oyunun ardından yaşanan olaylar oyunun akşamında konseyde toplanan yarışmacılar tarafından anlatıldı.

Konseyde Acun Ilıcalı "Maalesef oyun alanında istemediğimiz şeyler yaşandı. Seyircilerimiz bunları görmediler çünkü konu Nagihan ve Sahra arasındaydı. Özel hayatla ilgili çok ciddi kötü söz olduğu için biz bu görüntüleri yayınlamak istemedik." diyerek yaşananları izleyicilerle paylaştı.

Konseyde yer alan Nagihan ise durumu "Bazı şeyleri bilmiyorsunuz, anlatamıyorum, konuşamıyorum. Benim özel hayatımı neden dile getiriyorlar. Özel hayata giriyorlar. Kendilerinin söyledikleri akla hayale almayacak şeyler. İsterseniz beni eleyin ceza verin. Ben her şeye razıyım." şeklinde açıkladı.

Survivor All Star'ın 27 Ocak akşamında yayımlanan 19. bölümünde oynanan ilk dokunulmazlık oyununda ve ada konseyinde mavi takım yarışmacılarından Sahra yer almadı.

NAGİHAN'IN CEZASI NE?

Nagihan'ın sözleri üzerine Acun Ilıcalı Nagihan'la uzlaşma şansının olmadığını ifade ederek, "Gösterdiğin çirkin tavırları gözümün içine baka baka meşrulaştırmaya çalışıyorsun. Benim açımdan gösterdiğin tavır benim açımdan, 'Bana böyle dendi ben de bunları yaptım' diyorsun. Kimsenin kimseye hakaret etme şansı yok." dedi. Yaşananlar üzerine Acun Ilıcalı Nagihan'ın 2 ödülden yararlanmayacağını söyledi.