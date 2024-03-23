Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 23 Mart'ta eleme adayı kim oldu?
Survivor Allstar'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adayının kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 23 Mart'ta eleme adayı kim oldu?
Survivor Allstar'da perşembe günü kırmızı takım yarışmacılarından Bozok'un vedasının ardından yeni hafta heyecanla başladı. Yarışmacılar 23 Mart akşamında ilk dokunulmazlık oyununu oynamak için karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 23 Mart'ta eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...
HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışmacılar yeni haftaya bugün oynanaılacak dokunulmazlık oyunu ile başlayacak...
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