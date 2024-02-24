Yayınlanma: 24.02.2024 - 20:24

Güncelleme: 24.02.2024 - 20:24

Survivor Allstar'da perşembe günü mavi takımda yarışmacılarından Dora'nın vedasının ardından yeni hafta heyecanla başladı. Yarışmacılar 24 Şubat akşamında ilk dokunulmazlık oyununu oynamak için karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 24 Şubat'ta eleme adayları kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA KADROYA KİM DAHİL OLDU?

Survivor All Star'a geçtiğimiz haftalarda üç isim dahil olmuştu. Sema, Atakan ve Hilmi Cem'in kırmızı takımın kadrosuna eklenmesinin ardından bu hafta mavi takıma sürpriz bir isim ekleniyor. Batuhan Karacakaya bu hafta mavi takımın kadrosuna eklenecek.

HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bugün yayımlanacak olan bölümde oynanacak.