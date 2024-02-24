Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 24 Şubat'ta eleme adayları kim oldu?

Survivor Allstar'da haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adaylarının kimler olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 24 Şubat'ta eleme adayları kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 20:24
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 24 Şubat'ta eleme adayları kim oldu?
Abone Ol google-news

Survivor Allstar'da perşembe günü mavi takımda yarışmacılarından Dora'nın vedasının ardından yeni hafta heyecanla başladı. Yarışmacılar 24 Şubat akşamında ilk dokunulmazlık oyununu oynamak için karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 24 Şubat'ta eleme adayları kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA KADROYA KİM DAHİL OLDU?

Survivor All Star'a geçtiğimiz haftalarda üç isim dahil olmuştu. Sema, Atakan ve Hilmi Cem'in kırmızı takımın kadrosuna eklenmesinin ardından bu hafta mavi takıma sürpriz bir isim ekleniyor. Batuhan Karacakaya bu hafta mavi takımın kadrosuna eklenecek.

HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bugün yayımlanacak olan bölümde oynanacak. 


survivor haberleri survivor all star haberleri Survivor 2024 All Star haberleri

İlgili Haberler

Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli?

Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli?
Kavgalar durulmuyor... Survivor'da Acun Ilıcalı herkese ceza yağdırdı

Kavgalar durulmuyor... Survivor'da Acun Ilıcalı herkese ceza yağdırdı
Survivor All Star'da kaos çıktı! 3 kavga birden başladı, ortalık karıştı! Bir yarışmacının dişi kırıldı...

Survivor All Star'da kaos çıktı! 3 kavga birden başladı, ortalık karıştı! Bir yarışmacının dişi kırıldı...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fenerbahçe'ye Saint-Gilloise uyarısı! 'Muhtemel rakipler arasındaki en iyi...'

Fenerbahçe'ye Saint-Gilloise uyarısı! 'Muhtemel rakipler arasındaki en iyi...'
“Evliliklerin sona ermesi, çocuklarda anksiyete ve depresyonu tetikliyor”

“Evliliklerin sona ermesi, çocuklarda anksiyete ve depresyonu tetikliyor”
Sparta Prag taraftarından skandal pankart!

Sparta Prag taraftarından skandal pankart!
Daha fazla süre alabileceği iddia edilmişti: Carlo Ancelotti’den Arda Güler açıklaması!

Daha fazla süre alabileceği iddia edilmişti: Carlo Ancelotti’den Arda Güler açıklaması!
Artvin için tehlike çanları: Çevreciler ve yöre halkı, sermayenin yeni hedefi Hod Vadisi'ndeki projeye karşı ayakta

Artvin için tehlike çanları: Çevreciler ve yöre halkı, sermayenin yeni hedefi Hod Vadisi'ndeki projeye karşı ayakta
Fenerbahçe’de yabancı kıyımı: 9 futbolcu gönderilecek!

Fenerbahçe’de yabancı kıyımı: 9 futbolcu gönderilecek!
Silifke'de hasat başladı: Kilosu 70 TL! Hedef 30 ton...

Silifke'de hasat başladı: Kilosu 70 TL! Hedef 30 ton...
İsrail’i desteklemişti: Antalyaspor’dan Jehezkel açıklaması!

İsrail’i desteklemişti: Antalyaspor’dan Jehezkel açıklaması!