Yayınlanma: 04.03.2024 - 20:24

Güncelleme: 04.03.2024 - 20:24

Survivor Allstar'da mavi takımda yarışmacılarından Begüm'ün vedasının ardından yeni hafta heyecanla başladı. Yarışmacılar 4 Mart akşamında üçüncü dokunulmazlık oyununu oynamak için karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 4 Mart'ta eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

YARIŞMACILAR NEDEN CEZA ALDI?

İhlaller nedeniyle Aysu ve Yunus Emre ceza aldı. Yunus Emre yemek yemeye teşebbüs ettiği için ve "Kimse beni durduramaz" dediği için, Aysu ise abisi tarafından yemek gönderildiği için ceza aldı. Yunus Emre'nin 7 haftalık cezası yeni bitmişti. Yarışmacı 3 hafta daha ceza aldı. Aysu ise 5 ödülden yararlanamayacak.

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Cumartesi günü gergin geçen konseyin ardından haftanın ilk eleme adayı olarak belirlenen isim Hakan olmuştu. Dün oynanan ikinci dokunulmazlık oyununun ardından ise ikinci eleme da kırmızı takımdan belirlendi. Yapılan oylamada potaya giren İsim Mustafa Kemal oldu.

4 MART'TA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacılar 4 Mart Pazartesi günü haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için bir araya gelecek.