Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 9 Mart'ta eleme adayı kim oldu?

Survivor Allstar'da haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adaylarının kimler olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 9 Mart'ta eleme adayı kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 19:10
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 9 Mart'ta eleme adayı kim oldu?
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Survivor Allstar'da perşembe günü kırmızı takımda yarışmacılarından Mustafa Kemal'in vedasının ardından yeni hafta heyecanla başladı. Yarışmacılar 9 Mart akşamında ilk dokunulmazlık oyununu oynamak için karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 9 Mart'ta eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacılar yeni haftaya bugün oynanaılacak dokunulmazlık oyunu ile başlayacak.


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