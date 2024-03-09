Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 9 Mart'ta eleme adayı kim oldu?
Survivor Allstar'da haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adaylarının kimler olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 9 Mart'ta eleme adayı kim oldu?
Survivor Allstar'da perşembe günü kırmızı takımda yarışmacılarından Mustafa Kemal'in vedasının ardından yeni hafta heyecanla başladı. Yarışmacılar 9 Mart akşamında ilk dokunulmazlık oyununu oynamak için karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 9 Mart'ta eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...
HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışmacılar yeni haftaya bugün oynanaılacak dokunulmazlık oyunu ile başlayacak.
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