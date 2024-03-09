Yayınlanma: 09.03.2024 - 19:10

Güncelleme: 09.03.2024 - 19:10

Survivor Allstar'da perşembe günü kırmızı takımda yarışmacılarından Mustafa Kemal'in vedasının ardından yeni hafta heyecanla başladı. Yarışmacılar 9 Mart akşamında ilk dokunulmazlık oyununu oynamak için karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 9 Mart'ta eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacılar yeni haftaya bugün oynanaılacak dokunulmazlık oyunu ile başlayacak.