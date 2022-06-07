Survivor'da dördüncü eleme adayı kim oldu? 6 Haziran 2022 Survivor'da neler yaşandı?

07 Haziran 2022 Salı, 09:57

Survivor 2022 All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Sema'nın yarışmaya veda etmesinin ardından yeni hafta heyecanla başladı. Haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu dün gece oynandı.

Dördüncü dokunulmazlık oyununa Adem ve Atakan kavgası damga vurdu. Adem ve Hikmet yarışında, Adem Hikmet'in ortak engel olan tünelde yavaş ilerlediğini iddia ederek bacağı ile Hikmet'in kalçasına vurdu.

Hikmet olaya tepki gösterirken Adem ise şaka yaptığını söyledi. Atakan ve Adem oyununda bu kez aynı hareketi Atakan Adem'e yaptı. Oyunu kaybeden Adem ve Atakan'ın arasında kavga çıktı. İkiliyi takım arkadaşları birbirinden uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşanan bu olay konseyde de gergin anlara neden oldu.





SURVİVOR'DA DÖRDÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI

6 Haziran akşamı oynanan dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele edildi. İlk turu da ikinci turu da mavi takım kazandı.

Kırmızı takım konseyde bir eleme adayı yazdı. Haftanın dördüncü eleme adayı Anıl oldu.

Haftanın ilk eleme adayı Hikmet, ikinci eleme adayı Evrim, üçüncü eleme adayı Nisa olmuştu



