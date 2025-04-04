Yayınlanma: 04.04.2025 - 00:02

Güncelleme: 04.04.2025 - 00:02

Survivor'da gerilim ve aksiyon giderek artıyor. Erkekler haftasında üçüncü dokunulmazlık oyununda kimin kazandığı merak ediliyor. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 3 Nisan'da hangi takım kaybetti?

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da iletişim oyunu kazananı All Star takımı oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk eleme adayları Sedat, İsmail ve Hikmet oldu.

SURVIVOR'DA ADAYA SON VEDA EDEN İSİM KİM?

Survivor'da eleme düellosu finalinde Asena Demirbağ ve Tuğba Yeni adada kalma mücadelesi verdi. Survivor'da final düellosunu kaybeden Tuğba Yeni adaya veda ederek elenen son yarışmacı oldu.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım Kırmızı takım oldu.