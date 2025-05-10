Survivor'da eleme adayı kim oldu? 9 Mayıs'ta kim kazandı?

Survivor'da yeni haftanın eleme adayları belli oldu. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 9 Mayıs'ta kim kazandı?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 9 Mayıs'ta kim kazandı?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.05.2025 - 00:28

Survivor All Star'da 9 Mayıs'ta gerçekleşen takım oyununun ardından hangi yarışmacının eleme adayı olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 9 Mayıs'ta kim kazandı?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Batuhan ve Volkan arasındaki düelloda 5-3 skoru ile kazanan taraf Batuhan olurken 5-1 skoruyla ikinci düellonun kazananı Sedat oldu. 

Böylelikle final düellosu Volkan ve Yusuf arasında gerçekleşecek.

SURVIVOR'DA TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da takım oyununu Kırmızı Takım kazandı.

ELEME ADAYI KİM OLDU? 

Mavi Takım'ın dokunulmazlığı kaybetmesi nedeniyle Mavi Takım'daki tüm kadın yarışmacılar eleme adayı oldu.


Etiketler: #survivor all star #survivor

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