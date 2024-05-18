Survivor'da eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? All Star'da potadaki isim...
TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor All Star'da finale geri sayım başladı. Her hafta değişen kaptanlar ve yarışmacılar finalde yer alan isimlerden biri olmak için ter döküyor. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunları ise tam gaz devam ediyor. Perşembe günü 4 eleme adayından biri adaya veda etti. Takım arkadaşları bu veda karşısında gözyaşlarına hakim olmadı. Yeni haftada ise önce takım kaptanları ve takımlar belli oldu ardından oynanan dokunulmazlık oyunu ile ilk eleme adayı belirlendi. 18 Mayıs tarihinde oynanan 2. dokunulmazlık oyunu ile eleme potasında yer alacak bir diğer isim de belli olacak. Peki, haftanın eleme adayları kim oldu? İşte ayrıntılar...
Survivor All Star büyük bir heyecanla devam ediyor. İkinci eleme adayının belli olduğu bölümde yarışmacılar kazanan taraf olmak için büyük bir çaba sarf etti. Peki, eleme adayı kim oldu?
GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor All Star'da perşembe günü gerçekleşen elemede adaya Aleyna veda etti.
KAPTANLAR KİM OLDU?
Yarışmacıların kaptanlık yarışında kaydettiği süreler:
Atakan - 55 saniye
Seda - 58 saniye
Özgür - 1.5 saniye
Batuhan - 1.13 saniye
Hilmi Cem - 1.18 saniye
Yunus Emre - 1.38 saniye
Nefise - 1.50 saniye
Damla Can - 2.15 saniye
Ogeday - 1.47 saniye
Böylece haftanın kaptanları Atakan ve Seda oldu.
MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
Seda
Ogeday
Damla
Batuhan
Özgür
KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
Atakan
Hilmicem
Nefise
Yunus Emre
Merve
Nagihan
1. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan taraf Mavi Takım oldu. Kırmızı Takım'dan potaya gönderilen ilk isim ise Merve oldu.
2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Bugün oynanacak oyunun ardından haftanın ikinci eleme adayı belirlenecek.
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