Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star'da yeni bir dönem başladı. Takımların değişmesinin ardından ilk eleme adayının kim olduğu merak edildi. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 00:29
Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'da finale geri sayım başladı. Takımlarda yapılan değişikliklerin ardından ilk elem adayı belli oldu. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu?

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçen hafta Aleyna ile finale kalan Sercan adaya veda etti.

KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?

Nefise

Batuhan

Damla

Ogeday

Aleyna

Yunus Emre

MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?

Seda

Nagihan

Atakan

Hilmi Cem

Özgür

Merve

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununda kazanan taraf Kırmızı Takım oldu. Mavi Takım'ın konseye gittiği gecede aday Özgür oldu


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