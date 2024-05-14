Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor All Star'da yeni bir dönem başladı. Takımların değişmesinin ardından ilk eleme adayının kim olduğu merak edildi. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu?
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'da finale geri sayım başladı. Takımlarda yapılan değişikliklerin ardından ilk elem adayı belli oldu. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu?
GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Geçen hafta Aleyna ile finale kalan Sercan adaya veda etti.
KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?
Nefise
Batuhan
Damla
Ogeday
Aleyna
Yunus Emre
MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?
Seda
Nagihan
Atakan
Hilmi Cem
Özgür
Merve
ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununda kazanan taraf Kırmızı Takım oldu. Mavi Takım'ın konseye gittiği gecede aday Özgür oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu cinsiyet değiştiren oğlunu paylaştı
- 'Asıl hedef CHP’li belediyeler!'
- ‘Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım’
- İşte 'kamuda tasarruf' paketinin ayrıntıları
- Cem Küçük’e ikinci operasyon!
- Çocuğa tecavüz için sıraya girdiler!
- Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti!
- 'Liste hazırlıyordu, darbe komisyonuna götürüyordu'
- Adeta zihin okuyan kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- Erdoğan Saray'dan taşınıyor mu?