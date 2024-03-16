Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyunu...

Survivor Allstar'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adayının kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 16 Mart'ta eleme adayı kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 17:54
Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyunu...
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Survivor Allstar'da perşembe günü kırmızı takım yarışmacılarından Pınar'ın vedasının ardından yeni hafta heyecanla başladı. Yarışmacılar 16 Mart akşamında ilk dokunulmazlık oyununu oynamak için karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 16 Mart'ta eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacılar kırmızı takımdan Pınar'ın vedasının ardından yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için bir araya gelecek.


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