Survivor'da finale giden yol: Acil durum konseyinde son hafta belli oluyor...

Yayınlanma: 07.06.2024 - 22:28

Güncelleme: 07.06.2024 - 22:28

Survivor All Star'da heyecan dolu finale geri sayım başladı. All Star'da son 6 yarışmacının kaldığı haftada yavaş yavaş finalistler belli olmaya başlayacak. Acun Ilıcalı, final öncesi son düzlükte yarışmacılarla buluştu.

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına göre bir isim daha adaya veda edecek:

"Yarın dokunulmazlık oyunu oynuyorsunuz. Altınız birden oynuyorsunuz. Kuralların detaylarını Murat anlatacak ama herkes herkesle oynayacak ve bir kişi dokunulmaz olacak. Ada konseyi olmayacak. Ertesi gün bir kez daha oynayacaksınız. Kalan 5 kişi, yine herkes birbiriyle oynayacak. İkinci dokunulmaz ortaya çıkacak. Ve kalan 4 kişi düelloya çıkacak."

Ilıcalı finalistlerin nasıl belli olacağını açıkladı:



"Daha sonra final oyunları başlayacak. Final oyunları için yine sahneye çıkıyorsunuz, 5 yarışmacı. birinci oyunun galibi birinci finalist, ikinci oyunun galibi ikinvi finalist, kalan üç kişi İstanbul'da canlı yayında düello oynayacak. Yani 5 yarışmacı İstanbul'a gitme hakkına sahip olacak..."