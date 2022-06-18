Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? 17 Haziran 2022 Survivor All Star'da bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

18 Haziran 2022 Cumartesi, 10:50

Acun Ilıcalı tarafından açıklanan yeni sisteme göre artık Survivor yarışmacıları bireysel yarışmalar ile mücadele edecek. Avatar Atakan'ın yarışmaya veda etmesinin ardından 8 kişi kalan 2022 Survivor All Star yarışmacıları artık bireysel yarışıyor.

Survivvor'da ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu 17 Haziran gecesi oynandı.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan kişi haftanın ikinci eleme adayını belirledi. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Haftanın ikinci eleme adayı kim oldu?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Adem ve Ogeday final etabında karşı karşıya geldi. Oyunun kazananı 4-2'lik sonuçla Adem oldu.

HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yeni kurallar gereği artık Survivor'da eleme adayı dokunulmazlığı kazanan kişi tarafında belirleniyor. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan Adem konseyde bir isim söyledi. Adem ikinci eleme adayı olarak Ogeday'ın ismini söyledi.

SURVİVOR ALL STAR'DA İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

İlk dokunulmazlık oyununu kazanan isim Batuhan olmuştu.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Batuhan eleme adayı olarak Berkan'ın ismini söyledi. Böylece Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı Berkan olmuştu.