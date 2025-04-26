Gözyaşları içinde veda etti: 'Bu kadar üzüleceğimi düşünmezdim...'

Yayınlanma: 26.04.2025 - 00:30

Güncelleme: 26.04.2025 - 00:30

Survivor All Star'da heyecanla beklenen eleme geride kaldı. Kadın yarışmacılardan bir isim adaya veda etti. İşte ayrıntılar...

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Yağmur, Pınar, Meryem ve Sevgi haftanın ilk adayları olarak seçildi.

PINAR ELENDİ...

Yağmur ve Pınar'ın sona kaldığı düelloda Yağmur 6-0'lık skorla kazandı.

Pınar adaya veda etti...

"Bu kadar üzüleceğimi düşünmezdim" diyerek gözyaşları içinde arkadaşları ile vedalaştı.