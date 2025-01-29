Survivor'da kim elendi? İsmail Balaban mı, Efecan mı elendi? Survivor'da eleme potasından kim çıktı?
Survivor'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Son bölümde oynanan nefes kesen ödül oyunu izleyenleri ekrana kilitlerken, yarışmacılar arasında yaşanan tartışmalar gündem oldu. Peki, Survivor'da kim elendi? İsmail Balaban mı, Efecan mı elendi? Survivor'da eleme potasından kim çıktı?
Survivor 2025’in yeni bölümünde ödül oyunu için mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar, ada şartlarında kalabilmek için son güçlerini ortaya koyarken, oyun alanında heyecan dolu anlar yaşanıyor. Peki, Survivor'da kim elendi?İsmail Balaban mı, Efecan mı elendi? Survivor'da eleme potasından kim çıktı?
ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kazanan isim henüz belli olmadı.
SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİMLER?
Oynanan düelloların ardından İsmail, Batuhan, Adilhan ve Efecan'ın arasından ikisi eleme potasından çıkmayı başaracak.
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
29 Ocak 2025'te yayınlanan Survivor bölümünde elenen isim henüz belli olmadı. Haberimiz eleme oyunlarının ardından güncellenecektir.
Etiketler: #Survivor 2025 #survivor #Eleme Adayı #aday
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