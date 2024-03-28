Survivor'da kim elendi? Survivor All Star'da adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...
Televizyonda en fazla izlenen programlardan biri olan Survivor All Star, bu hafta eleme oyunuyla devam etti. Yarışmadan kimin ayrıldığını merak eden yurttaşlar sosyal medyada araştırmaya başladı. Peki, Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...
En fazla izlenen programlardan biri olan Survivor All Star yarışmasında bu hafta eleme adayları belirlendi. Buna göre 4 isim eleme adayı oldu. Peki, Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...
ELEME ADAYLARI KİM?
Bu haftanın eleme adayları;
Aleyna
Merve
Berna
Aysu
ADAYA KİM VEDA ETTİ?
Survivor'da potaya giren 4 isim eşleşmelere göre düellolara çıkacak ardından ise elenecek isim belli olacak.
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