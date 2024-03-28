Survivor'da kim elendi? Survivor All Star'da adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...

Yayınlanma: 28.03.2024 - 19:00

Güncelleme: 28.03.2024 - 19:00

En fazla izlenen programlardan biri olan Survivor All Star yarışmasında bu hafta eleme adayları belirlendi. Buna göre 4 isim eleme adayı oldu. Peki, Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...

ELEME ADAYLARI KİM?

Bu haftanın eleme adayları;

Aleyna

Merve

Berna

Aysu

ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Survivor'da potaya giren 4 isim eşleşmelere göre düellolara çıkacak ardından ise elenecek isim belli olacak.