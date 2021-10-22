Kırmızı Oda dizisinde koronavirüs alarmı: ’14 kişi pozitif’ iddiası
TV8'in reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda dizisinde koronavirüs şoku yaşandı. Sevilen dizinin ekibinden 14 kişinin koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Dizinin çekimlerine ara verilebileceği öne sürüldü.
Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan, TV8'in fenomen dizisi Kırmızı Oda'nın setinde iddiaya göre Covid-19 alarmı verildi.
Oyuncuların da dahil olduğu 14
kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın
haberine göre, dizi ekibinde koronavirüse yakalananlarla temaslı olanların da
gözetim altında tutularak takip edildiği ifade edilirken, sayının artması
halinde dizinin çekimlerine ara verilmesi de gündeme gelebilir.
Deniz Gürlek ile Melek Seven’in
yazdığı dizinin konuk oyuncularından Ayta Sözeri’nin de ilk testinin pozitif
çıktığı öğrenildi. Ardından yapılan ikinci yapılan testin negatif çıktığı
öğrenildi.
Setteki vaka sayısının 14’ü
bulduğu iddia edildi.
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