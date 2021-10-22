Kırmızı Oda dizisinde koronavirüs alarmı: ’14 kişi pozitif’ iddiası

22 Ekim 2021 Cuma, 12:12

Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan, TV8'in fenomen dizisi Kırmızı Oda'nın setinde iddiaya göre Covid-19 alarmı verildi.

Oyuncuların da dahil olduğu 14 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizi ekibinde koronavirüse yakalananlarla temaslı olanların da gözetim altında tutularak takip edildiği ifade edilirken, sayının artması halinde dizinin çekimlerine ara verilmesi de gündeme gelebilir.

Deniz Gürlek ile Melek Seven’in yazdığı dizinin konuk oyuncularından Ayta Sözeri’nin de ilk testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Ardından yapılan ikinci yapılan testin negatif çıktığı öğrenildi.

Setteki vaka sayısının 14’ü bulduğu iddia edildi.