Survivor'ın yeni bölümünde gergin anlar!
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın dünkü bölümünde yarışmacı olan Asena ve Aziz arasında gerginlik yaşandı.
Ekranların sevilen programı 'Survivor 2023'ün yeni bölümünde dikkat çeken bir olay yaşandı.
TV8 ekranlarında dün akşam yayınlanan bölümde oyun sırasında kavga çıktı.
Çıkan kavgada yarışmacı Asena ve Aziz arasında sert sözler ekranlara yansıdı.
İkili arasında yaşanan gerginlik arkadaşlarının müdahele etmesiyle son buldu.
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