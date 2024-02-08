Survivor Turabi elendi mi? Turabi Çamkıran kimdir, kaç yaşında? Survivor Turabi kaç kez şampiyon oldu?

Yayınlanma: 08.02.2024 - 01:31

Güncelleme: 08.02.2024 - 01:31

Survivor'ın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Turabi, izleyiciler tarafından merak edilmekte. SMS oylamasının olmadığı ve sadece yarışmacıların güçlerinin gündemde olacağı Survivor yeni sezon kadrosunda Turabi Çamkıran da yer alıyor. Peki Turabi Çamkıran kimdir? Yarışmaya veda mı etti? Survivor Turabi kaç kez şampiyon oldu? İşte detaylar...

SURVIVOR TURABİ KİMDİR?

Turabi Çamkıran, 3 Temmuz 1987 tarihinde Mersin ilinde doğdu. Aslen Kahramanmaraş Afşin'lidir. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'ne gitti fakat bitiremedi, liseyi Survivor yarışmasından sonra bitirdi. Gençliğinden beri hem breakdance hem de Muay Thai dövüş sanatıyla ilgilendi.

2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. 2014, 2015 ve 2018 yıllarında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasına katıldı. 2014 Survivor Gönüllüler takımında yer aldı şampiyon oldu. 2015 yılında Survivor All Star yarışmasında da 1. oldu ve art arda iki kez Survivor yarışmasını kazanan ilk kişi oldu. Survivor yarışmasından sonra birkaç sinema filmi ve dizide rol aldı.

SURVİVOR TURABİ NEDEN YOK?

Survivor 2024 All Star'da Kırmızı takımda mücadele eden Turabi Çamkıran son dokunulmazlık oyununda yer almamıştı.Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamaya göre Turabi'nin sakatlığının tekrar nüksettiğinin altı çizilmişti.

TURABİ ELENDİ Mİ?

Acun Ilıcalı Turabi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İddialı bir yarışmacıydı. Performansıyla da bunu gösterdi. Zaman zaman gerilimler yaşadı. Mutluluklar yaşadı. Kısa sürede büyük iz bıraktı. Geçtiğimiz hafta oyuna çıkarken bir sakatlığı oldu. Doktor kontrolündeydi. Beş gün sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil. Turabi verdiği kararı açıkladı ve Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi."

Bu gelişme sonrası hayranları, Turabi'nin yarışmaya devam etmesi için Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulundu.