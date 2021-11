Susam Sokağı kuklalarından çocuklara aşı çağrısı

Susam Sokağı kuklaları televizyonda ve Twitter’da aşı tanıtımı yaptı.

Covid-19 aşısının 5-11 yaş arası çocuklar için onaylanmasının ardından Susam Sokağı’nın Minik Kuş, Edi ile Büdü, Elmo, Rosita ve Kırpık adlı karakterleri, çocuk hayranlarına aşının yararlarını anlattı.

Kuklalar, CNN International’ın muhabirleriyle aşılarla ilgili konuştu, ardından da tweet atmaya başladı.

Don't miss our next family town hall, "The ABCs of COVID Vaccines", airing tomorrow at 8:30am ET on @CNN. Join all your friends from the neighborhood as we hear expert answers to questions from real families! pic.twitter.com/RiIrWEwQYq