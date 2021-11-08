Susam Sokağı kuklalarından çocuklara aşı çağrısı
Türkiye'de bir dönem 'Susam Sokağı' adıyla yayınlanan Amerikan yapımı çocuk programı Sesame Street'in kuklaları, çocuklara 5-11 yaş arası için onaylanan Covid-19 aşısını tanıttı. Kuklalar, CNN International’ın muhabirleriyle aşılarla ilgili konuştu, ardından da tweet atmaya başladı.
Susam Sokağı kuklaları televizyonda ve Twitter’da aşı tanıtımı yaptı.
Covid-19 aşısının 5-11 yaş arası çocuklar için onaylanmasının ardından Susam Sokağı’nın Minik Kuş, Edi ile Büdü, Elmo, Rosita ve Kırpık adlı karakterleri, çocuk hayranlarına aşının yararlarını anlattı.
Kuklalar, CNN International’ın muhabirleriyle aşılarla ilgili konuştu, ardından da tweet atmaya başladı.
Don't miss our next family town hall, "The ABCs of COVID Vaccines", airing tomorrow at 8:30am ET on @CNN. Join all your friends from the neighborhood as we hear expert answers to questions from real families! pic.twitter.com/RiIrWEwQYq— Sesame Street (@sesamestreet) November 5, 2021
NTV'de yer alan habere göre, her bir Susam Sokağı kuklası adına açılan Twitter hesabından, aşıyla ilgili teşvik edici yorumlar yazıldı.
Aşı olduklarını söyleyen kuklalar, aşının yan etkilerinden de bahsetti.
Bu, kuklaların aşıya teşvik etmek için ilk kez bir araya gelişleri değil. Louie ve Elmo karakterleri mayıs ayında bir YouTube videosunda yetişkinlerin aşı olmaya başlamasıyla ilgili konuşmuştu.
İkili, aşılamanın başkamasını umut içeren ve heyecan verici bir gelişme olarak nitelendirmiş, aşı sayesinde kısa sürede en sevdikleri şeyleri yapmaya döneceklerini söylemişti.
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